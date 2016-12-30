31 Aralık 2016, Cumartesi
> Osmanlıspor > Osmanlıspor, Diabate'yi Metz'e kiraladı

Osmanlıspor, Diabate'yi Metz'e kiraladı

Osmanlıspor, Malili forvet Cheick Diabate'yi Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Metz'e kiraladı.


30 Aralık 2016 22:12


Başkent kulübünün yetkililerinden alınan bilgiye göre sakatlığı nedeniyle ligin 16 haftalık ilk bölümünde düzenli forma şansı bulamayan Diabate, sezon sonuna kadar Fransa'nın Metz takımında forma giyecek.

Fransa'nın Bordeaux takımından sezon başında Osmanlıspor'a gelen 28 yaşındaki Malili futbolcu, ligin ilk bölümünde 281 dakika mor-sarılı formayı giyerken gol sevinci yaşayamadı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın, sakatlığının ardından form tutması için Ziraat Türkiye Kupası'nda oynattığı Diabate, A Grubu'nda lider durumda bulunan takımına 3 maçta 5 golle katkı sağladı.

Osmanlıspor ile 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Diabate, UEFA Avrupa Ligi'nde Steaua Bükreş ile Ankara'da yapılan maçta da bir gol kaydetti.

Öte yandan, bonservisi Hannover 96'da bulunan milli golcü Mevlüt Erdinç de kiralık olarak Metz forması giyiyor. Ligde ilk 7 maçta 6 gol atan Mevlüt, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Philippe Hinschberger tarafından 13. haftadan itibaren kadroya dahil edilmedi.

Etiket: Osmanlıspor



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Aziz Yıldırım'ın en çok galibiyet aldığı yıl

Aziz Yıldırım'ın en çok galibiyet aldığı yıl

Stoch'a kiralık teklifi

Stoch'a kiralık teklifi

Hamit Altıntop'tan ayrılmak için sürpriz istek!

Hamit Altıntop'tan ayrılmak için sürpriz istek!

Fenerbahçe'nin Jovetic için yaptığı teklif belli oldu

Fenerbahçe'nin Jovetic için yaptığı teklif belli oldu


10 numara arayan Fenerbahçe'ye isim yağıyor
Özbek ile Sneijder arasında 'derin çekişme'
Aziz Yıldırım ve Muharrem Usta'yı Mehmet Ekici bir araya getiriyor
Beşiktaş'ta transferde 2 sezonda neler oldu?
Emenike elde kaldı, kimse istemiyor
Menajeri Debuchy'yi Fenerbahçe'ye teklif etti

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Aziz Yıldırım'ın en çok galibiyet aldığı yıl


EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray'a Ortadoğulu gol makinesi Galatasaray'a Ortadoğulu gol makinesi - Galatasaray, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma g...
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Camilo'ya teklif yaptı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Camilo'ya teklif yaptı - Trabzonspor takımdan ayrılacak olan Mehmet Ekici'nin yeri...
Şenol Güneş ilk kez bir isim verecek!.. Timothee Kolodziejczak Şenol Güneş ilk kez bir isim verecek!.. Timothee Kolodziejczak - Şenol Güneş, Sevilla'da forma giyen sol stoper Timothee K...
Aziz Yıldırım ve Muharrem Usta'yı Mehmet Ekici bir araya getiriyor Aziz Yıldırım ve Muharrem Usta'yı Mehmet Ekici bir araya getiriyor - Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki buzları Mehmet Ekic...
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Manoel savaşı! Galatasaray ve Beşiktaş'ın Manoel savaşı! - Beşiktaş ile uzun süredir adı anılan Brezilyalı stoper Ma...
10 numara arayan Fenerbahçe'ye isim yağıyor 10 numara arayan Fenerbahçe'ye isim yağıyor - Mirsad Türkcan sezon başında önerdiği Stevan Jovetic'i bi...
500 milyon Dolar bekleniyordu, 170 milyon Dolar geldi 500 milyon Dolar bekleniyordu, 170 milyon Dolar geldi - Galatasaray'ın dün KAP'a yaptığı açıklamada Riva projeler...
Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor - Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeleri devam eden Endoğan Adi...
Fenerbahçe'nin Jovetic için yaptığı teklif belli oldu Fenerbahçe'nin Jovetic için yaptığı teklif belli oldu - Fenerbahçe, Karadağlı golcü Stevan Jovetic'i transfer etm...
Emenike elde kaldı, kimse istemiyor Emenike elde kaldı, kimse istemiyor - Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike krizi yaşanıyor...