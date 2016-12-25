Osmanlıspor 90'da 3 puanı kopardı

25 Aralık 2016 15:25

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Osmanlıspor 90+1'de Musa Çağıran'ın attığı penaltı golüyle Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Özgür Çek'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Patrik Tuszynski'nin kafa vuruşu sonrasında ceza alanı içinde yaşanan karambolde hakem Cüneyt Çakır elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösteriyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Jakob Jantscher'in vuruşunda Zydrunas Karcemarskas penaltıyı kurtardı.

Mücadelenin 90. dakikasında Mehmet Akyüz'ün Dzon Delarge'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Osmanlıspor'da Musa Çağıran penaltıyı gole çeviren isim oldu.

Bu sonuçla Süper Lig'de oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen mor-sarılı ekip puanını 26'ya çıkardı. Hikmet Karaman yönetimideki Çaykur Rizespor ise 13 puanda kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Diallo, Orhan Ovacıklı (Dk.17 Mehmet Akyüz), Oboabona (Dk. 79 Petrucci), Yakoubi, Özgür Çek, Saadane, Robin Yalçın, Janster (Dk. 87 Dhurgham İsmail), Tuszynski, Oğulcan Çağlayan, Kweuke

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Tiago Pinto, Umar (Dk. 73 Delarge), Mehmet Güven (Dk. 80 Maher), Musa Çağıran, Ndiaye, Regattin, Webo (Dk. 89 Erdal Kılıçarslan)

Gol: Dk. 90+1 Musa Çağıran (penaltıdan) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Robin Yalçın, Dk. 45+2 Oğulcan Çağlayan, Dk.76 Tuszynski (Çaykur Rizespor), Dk. 23 Musa Çağıran (Osmanlıspor)

Maçtan dakikalar

2. dakikada Umar'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Regattin'in yerden sert şutunda, top yandan auta gitti.

12. dakikada kazanılan serbest vuruşta Regattin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, yan direkten oyun alanına dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

27. dakikada Umar'ın caza sahası üzerine yerden pasında Ndiaye'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Diallo'da kaldı.

41. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Saadane'nin gelişine şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

İlk yarı 0-0 sonuçlandı.

47. dakikada Mehmet Güven'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Diallo, sağından filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

58. dakikada kazanılan faul atışında ceza sahası sağ çaprazında Tiago Pinto'nun vuruşunda top üsten auta çıktı.

67. dakikada Çaykur Rizespor lehine verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Özgür Çek'in soldan ceza sahası içerisine ortasında oluşan karambolde, hakem Cüneyt Çakır, yardımcı hakem Bahattin Duran'ın uyarısıyla, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Osmanlısporlu futbolcular, topun kaleci Karcemarskas'ın eline çarptığı yönünde Cüneyt Çakır'a yoğun biçimde itirazda bulundu. Janster'in kullandığı penaltı atışında Karcemarskas'ın çeldiği topu Prochazka kornere gönderdi.

68. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Janster'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Yakoubu'nun kafa vuruşunda Karcemarskas, bir kez daha filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

90. dakikada Osmanlıspor penaltı kazandı. Delarge, ceza sahası içinde Mehmet Akyüz ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada atışı kullanan Musa Çağıran, topu filelere gönderdi: 0-1

Karşılaşma Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.