Osmanlıspor - Beşiktaş maçı hangi gün, hangi kanalda?

10 Ocak 2017 21:44

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Ankara'da Osmanlıspor'a konuk olacak.

16 Ocak Pazartesi günü Osmanlı Stadı'nda oynanacak Osmanlıspor - Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Osmanlıspor maçı Lig TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu maç öncesinde Beşiktaş'ın 35, Osmanlıspor'un ise 26 puanı bulunuyor.

Caner ve Aboubakar yok

Liderin 1 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, ilk yarıda sakatlıklardan çok çekti. Veli'nin uzun süren sakatlığının yanı sıra, ilk yarıda Aras, Talisca ve Caner sakatlandı. Bu isimlerden Talisca, Aras ve Veli takıma döndü. Caner Erkin'in sakatlığı devam ediyor. Kadrosuna Babel ve Mitrovic'i dahil eden Beşiktaş'ta, forvet Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için ikinci yarının açılışına yetişemeyecek.

Osmanlıspor'da son durum

Beşiktaş maçı öncesinde Osmanlıspor'da da önemli eksiklerin olması dikkatlerden kaçmıyor. Takımın etkili isimlerinden Musa Çağıran, sarı kart cezalısı. Orta sahada forma giyen Lawal ve Engin Bekdemir ile forvet Rusescu'nun sakatlıkları bulunuyor. Ankara ekibinin en etkili gol silahlarından olan Ndiaye de Afrika Uluslar Kupası'nda.