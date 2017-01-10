11 Ocak 2017, Çarşamba
> Beşiktaş > Osmanlıspor - Beşiktaş maçı hangi gün, hangi kanalda?

Osmanlıspor - Beşiktaş maçı hangi gün, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Ankara'da Osmanlıspor'a konuk olacak.


10 Ocak 2017 21:44

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Ankara'da Osmanlıspor'a konuk olacak.

16 Ocak Pazartesi günü Osmanlı Stadı'nda oynanacak Osmanlıspor - Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Osmanlıspor maçı Lig TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu maç öncesinde Beşiktaş'ın 35, Osmanlıspor'un ise 26 puanı bulunuyor.

Caner ve Aboubakar yok

Liderin 1 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, ilk yarıda sakatlıklardan çok çekti. Veli'nin uzun süren sakatlığının yanı sıra, ilk yarıda Aras, Talisca ve Caner sakatlandı. Bu isimlerden Talisca, Aras ve Veli takıma döndü. Caner Erkin'in sakatlığı devam ediyor. Kadrosuna Babel ve Mitrovic'i dahil eden Beşiktaş'ta, forvet Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için ikinci yarının açılışına yetişemeyecek.

Osmanlıspor'da son durum

Beşiktaş maçı öncesinde Osmanlıspor'da da önemli eksiklerin olması dikkatlerden kaçmıyor. Takımın etkili isimlerinden Musa Çağıran, sarı kart cezalısı. Orta sahada forma giyen Lawal ve Engin Bekdemir ile forvet Rusescu'nun sakatlıkları bulunuyor. Ankara ekibinin en etkili gol silahlarından olan Ndiaye de Afrika Uluslar Kupası'nda.

Kaynak: Fotospor

Etiket: beşiktaş, osmanlıspor


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Osmanlıspor - Beşiktaş maçı hangi gün, hangi kanalda?

Osmanlıspor - Beşiktaş maçı hangi gün, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Adanaspor maçı hangi gün, saat kaçta?

Fenerbahçe - Adanaspor maçı hangi gün, saat kaçta?

Beşiktaş - Dinamo Sassari maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş - Dinamo Sassari maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ta indirime gitti

İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ta indirime gitti


Beşiktaş'tan geleceğe yatırım
Fenerbahçe'ye 21'lik golcü
Galatasaray bombayı patlatıyor mu?
Galatasaray'ın acilen yapması gereken transferi açıkladı
Fenerbahçe'nin sorunlarını çözecek transfer
Beşiktaş'ın aradığı golcüyü açıkladı

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Lasme, Galatasaray'a geri mi dönecek?


EN ÇOK OKUNANLAR
Ricardo Quaresma'nın yerine Nani Ricardo Quaresma'nın yerine Nani - Beşiktaş'ın Ricardo Quaresma'nın yerine bu sezon Valencia...
Mehmet Ekici olmazsa, Ndiaye gelecek Mehmet Ekici olmazsa, Ndiaye gelecek - Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Mehmet Ekici...
''Senden futbolcu olmaz'' ''Senden futbolcu olmaz'' - Galatasaray'ın yeni transferi Garry Mendes Rodrigues'in i...
Simone Zaza'nın babası İstanbul'a geliyor Simone Zaza'nın babası İstanbul'a geliyor - Beşiktaş'ta yeni forvet konusunda sürpriz gelişmeler yaşa...
Hugo Rodallega'da rakamlar belli oldu Hugo Rodallega'da rakamlar belli oldu - Trabzonspor, yeni golcü konusunda Hugo Rodallega isminde ...
Mehmet Ekici için Beşiktaş da devreye girdi! Mehmet Ekici için Beşiktaş da devreye girdi! - Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Fenerbahç...
Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler - Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, Çağlar Söyünc...
Podolski giderse, Huntelaar gelecek Podolski giderse, Huntelaar gelecek - Lukas Podolski'yi Çin'e satmayı planlayan Galatasaray'ın ...
Aziz Yıldırım transfer için sözü aldı Aziz Yıldırım transfer için sözü aldı - Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici konusund...
''Eduardo ile anlaşma tamam'' ''Eduardo ile anlaşma tamam'' - Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk ile yollarını Ocak ayının...