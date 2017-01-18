''Onu alacağıma Ekici, Fenerbahçe'ye bedavaya gitsin''

18 Ocak 2017 10:30

Mehmet Ekici, Fenerbahçe diye diretiyor... Trabzonspor ise Fernandao olmazsa Aatıf üzerinde duruyor.

Aatıf'ın, Trabzon'a gitmeyi reddettiği dönemde bordo-mavililere Miro Stoch ve Salih Uçan isimleri önerildi.

Bu iki oyuncuya da Ersun Yanal "hayır" derken, Başkan Muharrem Usta'nın "Salih hem genç hem de gelecek" vaadediyor çıkışına ise tarihi cevap verdiği bildirildi.

Ersun Yanal'ın Salih için, ''Salih'i alacağıma Ekici'nin Fenerbahçe'ye bedava gitmesine razı olurum'' dediği bildirildi. Aziz Yıldırım da, Adanaspor maçından sonra yaptığı açıklamada üstü kapalı olarak Salih ve Ozan'ı eleştirmişti.