06 Ocak 2017, Cuma
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Onlar yaptı, biz de yapabiliriz

MEDİPOL Başakşehir'in defans oyuncusu Uğur Uçar, devreyi lider tamamlamalarının sürpriz olmadığını belirterek, "Bizim hedefimiz şu an Avrupa kupalarına direkt katılmak aldığımız sonuçlar da bizi bir hedefe doğru götürüyor. Bu hedef lig sonuna kadar böyle devam ederse inşallah biz de Bursa'nın başardığını niye başarmayalım" dedi.


06 Ocak 2017 15:55

Medipol Başakşehir'in defans oyuncusu Uğur Uçar, takımının Belek, kampında antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk yarıyı ve 2016 yılını iyi geçirdiklerini anlatan Uçar, ikinci yarıyı da iyi tamamlayıp 2017'yı istedikleri yerde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Antalya kampında güzel havada kondisyon ağırlıklı ağır antrenmanlarla ikinci yarıya hazırlandıklarını anlatan Uğur Uçar, ilk yarıda gösterdikleri performansı lig sonuna kadar devam ettirmek istediklerini vurguladı. İlk yarıyı lider tamamladıklarını hatırlatan Uğur Uçar, "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük takımlarla ligdeyiz. 27, 28'inci hafta nerede olduğumuza bakacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek hedefimiz. İnşallah bunu lig sonuna kadar sürdürürüz" diye konuştu.

"BURSA GERÇEKLEŞTİRDİ, BİZ DE GERÇEKLEŞTİREBİLİRSEK BÜYÜK ANLAM KAZANIR"

Takım arkadaşlarıyla şampiyonluk hedefini hakkında konuşmadıklarını anlatan Uğur Uçan, şunları söyledi:

"Bizim hedefimiz şu an Avrupa kupalarına direkt katılmak ama aldığımız sonuçlar da bizi bir hedefe doğru götürüyor. Bu hedef lig sonuna kadar böyle devam ederse inşallah biz de Bursa'nın başardığını niye başarmayalım. Şampiyonluk hedefi çok zor bir hedef. Stresin artacağı haftalar olacak. Bunlarla başa çıkmak gerekiyor. Ben şampiyonluğa oynayan takımlarda şampiyonluk yaşadım. Büyük takımlardaki şampiyonlukla Anadolu'daki takımların şampiyonluğu bir tutulmaması lazım. Çünkü bunu bir Bursa gerçekleştirdi, bir de biz gerçekleştirebilirsek daha büyük bir anlam kazanır benim için."

"LEİCESTER CİTY GİBİ OLMAK İSTERİZ"

Medipol Başakşehir'in 2 senedir ligi 4'üncü bitirdiğini de hatırlatan Uğur Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İngiltere'deki Leicester City gibi olmak isteriz ama Leicester City'nin de bu sene durumu ortada. Futbolda rüzgarı arkana aldığın zaman daha farklı yerlere gidebiliyorsun. Ama bizim iki senedir istikrarımız var, ligi 4'üncü bitiriyorduk. Bu sene de burada olmamız bizim açımızdan sürpriz değil. Çünkü, biz 24- 25 haftadır yenilmeyen bir takımız. Bunu gidebildiğimiz yer kadar, tabi mağlup olduğumuz haftalar olacak ama ne kadar baskı ve stresi üstümüzden çabuk atarsak lig sonuna kadar üst sıralarda olacağımıza inanıyorum."

"İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK"

Geçen sene şanssız eşleme sonrası UEFA'da güçlü rakibine elendiklerini anlatan Uğur Uçar, "Seneye gruplara direk katılırsak ilk hedefimiz gruptan çıkmak olacak. Osmanlıspor şu anda çok başarılı gidiyor. Biz de bunun üzerine koymak isteriz. Final çok zor şeyler, onları konuşmak erken tabi de gruplara kalalım, gruptan çıktıktan sonra onlar düşünülür. Ama biz tabi sistem takımıyız bizim ne yapacağımız belli olmaz."

Kaynak: DHA


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