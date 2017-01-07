07 Ocak 2017, Cumartesi
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'Öncelikli hedefimiz ligde kalmak'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı kaleci Haydar Yılmaz, kamp dönemini ve terör olaylarının kendilerini nasıl etkilediğini değerlendirdi. Yılmaz, "Korktuğumuz falan yok. Sonuna kadar dik duracağız, ayakta duracağız ve bu tarz olaylara ne şekilde olursa olsun göğüs gereceğiz. Hep birlikte ele ele. Zaten buna da tüm Türkiye'nin ihtiyacı var. Bizi korkutup, kaçırıp, sindiremezler" dedi.


07 Ocak 2017 11:29

Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Goldcity Otel'deki kampla sürdürüyor. Takım yaptığı çift idmanla çalışmalarını sürdürürken, kaleci kaptan Haydar Yılmaz, kamp sürecini ve ligi değerlendirdi. Kamp sürecinin iyi gittiğini belirten Yılmaz, "Kampımız iyi ve verimli geçiyor. Bulunduğumuz mevki ve şartlar iyi. Kış olması sebebiyle biraz yağmurlu hava var ama buraya çalışmaya geldik. Bazı zorluklar olsa da üstesinden geleceğiz. Hocalarımızın nezaretinde tempolu, zevkli şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

ÖNCELİKLİ HEDEF LİGDE KALMAK

İkinci yarıda öncelikli hedeflerinin ligde tutunabilmek olduğunu anlatan Haydar Yılmaz, "İkinci yarıda olabildiğince, toplayabildiğimiz kadar kafadan puanları toplamak istiyoruz. Bu kendi düşüncem fakat genelimizin de bence düşüncesi budur. Çünkü artık sezon başı değil. Sezonun başı olsaydı diğer takımların hazırlık kampları, uyum süreci gibi konulardan dolayı biraz daha avantajımız olabilirdi. Elimizden geldiğince ikinci yarıya hızlı şekilde, daha akıllı, ayaklarımız yere daha da basarak hedeflediğimiz amaca ve puana ulaşmak istiyoruz. İlk yarıdaki uyum sürecini kısa sürede atlattık. İkinci yarıda da hocalarımızın bileceği şekilde mevkilere transferler olabilir. Aramıza yeni gelen arkadaşlarımıza da sıcak kanlılıkla, takıma hızlı şekilde adapte olması için elimizden geleni yapıyoruz. Takım kaptanı olduğum için benim sorumluluklarım biraz daha fazla. Yeni gelen arkadaşlarımızın takıma bir an önce ısınması için özveriyle elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.

'KORKTUĞUMUZ FALAN YOK'

Son günlerde yaşanan terör olaylarına da değinerek, terörün ülkede kimseyi yıldırmayacağını, spor camiasının da terörden korkmadığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Canımız yanıyor. Bu konuda herkes klasik laflar konuşuyor. Her ölen kişi benim kardeşim, ağabeyim. Sonuçta aynı vatanın, aynı toprağın insanıyız. Yılbaşında yaşanan terör olayında ölen yabancı insanlar da oldu. Bu yaşananlar sporu ve futbolu nasıl etkiliyor derseniz, gazetelerden, internetten okuyoruz. Bu tip olaylar olduğunda, buraya gelmek isteyen yabancı transfer şöyle bir çekinerek bakıyor, gardını alıyor ya da burada oynayan yabancı futbolcu terörü bahane ederek gitmek istiyor. Onlar da haklı. Onların da geldiği ülkelerde böyle şeyler yaşanıyordur belki ama bu kadar değildir. Bizim ülkemizde neredeyse haftada iki kere ya bir bomba patlıyor ya da bir olay çıkıyor. O yüzden Türk futbolunu etkiliyor mu? Evet, etkiliyor ama biz Türkiye olarak ne yapmamız gerekiyor? Zaten korktuğumuz falan yok. Sonuna kadar dik duracağız, ayakta duracağız ve bu tarz olaylara ne şekilde olursa olsun göğüs gereceğiz. Hep birlikte ele ele. Zaten buna da tüm Türkiye'nin ihtiyacı var. Bizi korkutup, kaçırıp, sindiremezler. Öyle bir şeyin olduğunu kesinlikle akıllarından bile geçirmesinler. Bu olayların karşısında sonuna kadar duracağız."

Kaynak: DHA

Etiket: Alanyaspor, Haydar Yılmaz


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