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"Önceliğim Süper Lig"

Son 2 sezondur kırmızı-beyazlı formayı terleten Yiğit, geçen sezon şanssız şekilde Süper Lig'e veda ettiklerini belirtti.


01 Ocak 2017 17:04


Yiğit, Sivasspor'un her şeyiyle TFF 1. Lig'in üzerinde bir kulüp olduğunu ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini kaydetti.

Sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını ancak teknik direktör Mesut Bakkal'ın göreve gelmesiyle ligin yükselen ekipleri arasında yer aldıklarını vurgulayan Yiğit, "Son haftalarda iyi mücadele ediyor ve iyi maçlar çıkartıyoruz. Bunun sonucunda da zirvedeki ekiplerle olan puan farkını kapattık." dedi.

Yiğit, sezon başında TFF 1. Lig'e uyum sürecinde sıkıntı yaşadıklarını ancak bunu atlatmayı başardıklarını dile getirerek, istedikleri oyunu sahaya yansıtmaya başladıklarını ve takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini anlattı.

Teknik direktör Bakkal'ın istediklerini harfiyen yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Yiğit, bunun sonucunda da başarının geldiğini ve çok daha iyi olacaklarına inandığını ifade etti.

"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Yiğit, son haftalarda galibiyet serisi yakaladıklarını ve sezonun ikinci yarısında bu başarı grafiğini sürdürmeyi arzuladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İlerleyen haftalarda çok daha rahat galibiyetler alacağımıza da inanıyorum. Çünkü takımın oturduğuna inanıyorum. Herkesin iyi mücadele ettiği bir takım olduk. Teknik heyetimiz, futbolcu arkadaşlarımız, taraftarımız ve yönetimimizle Sivasspor'u layık olduğu yere, Süper Lig'e çıkartacağız. Bireysel olarak da önceliğim şampiyon olup, Süper Lig'e dönmek."

Mesut Bakkal ile uzun yıllar çalıştığını dile getiren Yiğit İncedemir, "Mesut hocanın benden ne istediğini biliyorum ve ona göre oynamaya çalışıyorum. Yönetim, taraftar, futbolcu grubu ve teknik heyet olarak bu ligin üstündeyiz ama bu lige göre oynamamız gerektiğini öğrendik. İnşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.

Şampiyonluk yarışında taraftar desteğine de ihtiyaç duyduklarına değinen Yiğit, iç sahada oynadıkları karşılaşmalarda taraftardan takımlarını yalnız bırakmamalarını istedi.

Etiket: Sivasspor



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