Karşılamanın ilk yarısında kontra ataklar Trabzonspor’un kalesine giden Fenerbahçe’de Lens’i durduramayan Onazi’nin soyunma odasında göz yaşlarına hakim olamadığı ifade edildi.
Atak sonrası Fenerbahçe skoru 2-0 yaparken ilk yarıda topla buluşan Onazi taraftarlar tarafından yuhalandı. Soyunma odasına gittiği sırada da taraftarın tepkisine alan Onazi’nin büyük moral bozukluğu yaşadığı öğrenildi.
Teknik direktör Ersun Yanal yaşanan bu olay üzerine ikinci yarıda Onazi ile devam etmeme kararı alarak yetenekli oyuncu Yusuf Yazıcı’yı sahaya sürdü.