Ömer Toprak resmen açıkladı

12 Ocak 2017 12:03

Amerika kampında Atletico Mineiro ile yapılan hazırlık maçının ardından Alman basınına konuşan Ömer Toprak, sezon sonunda Leverkusen'de olmayacağını dile getirerek, "Burada gerçekten iyi, başarılı bir kapanış yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Ömer, "Her yıl olduğu gibi, elimden gelenin en iyisini yapomaya çalışıyorum. Uzun bir süredir buradayım ve iyi bir ikinci yarı geçirmemiz için hazırlık kampına konsantre oldum" ifadesini kullandı.

Bayer Leverkusen ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki savunma oyuncusunun, sözleşmesindeki çıkış opsiyonu gereği 12 milyon euroya Borussia Dortmund'a transfer olması bekleniyor.