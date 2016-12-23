23 Aralık 2016, Cuma
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Ömer toprak Borussia Dortmund'a transfer olabilir

Borussia Dortmund, Leverkusen'de oynayan milli oyuncu Ömer Toprak ile anlaştığı iddia edildi.


23 Aralık 2016 10:42


Bundesliga'daki temsilcilerimizden Ömer Toprak, Tuchel'in öğrencisi olmaya artık çok yakın.

Bild'in haberine göre Borussia Dortmund, Ömer Toprak ve Leverkusen ile her konuda anlaştı ve artık transfer için geri sayım başladı. Milli oyuncu için Borussia Dortmund'un Leverkusen'e 12 Milyon Euro ödeyeceği haberin detaylarında yer alan bir başka önemli bilgi oldu.

Bu transferin Kış transfer döneminde değil gelecek Yaz transfer döneminde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Bu sezon Leverkusen formasıyla Bundesliga'da 11 maça çıktı ve 4 sarı kart gördü. (Goal)

Kaynak: goal



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