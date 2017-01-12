Ömer Ali Şahiner iddiası ortalığı karıştırdı!

11 Ocak 2017 23:59

A Spor tarafından akşam saatlerinde; Fenerbahçe'nin, Atiker Konyaspor'un genç yıldızı Ömer Ali Şahiner'i transfer ettiği iddia edildi.

Ancak daha sonra aynı ekranlardan bu haber yalanlandı.

A Spor'da yayınlanan programda konuşan spiker Mustafa Göksu, ''Ömer Ali Şahiner ile ilgili bir transfer haberini ekrana yansıttık. Ardından her iki cepheyle de konuştuk. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan da, Mahmut Uslu da gündemlerinde böyle bir transfer olmadığını söyledi'' şeklinde konuşarak yapılan haberi yalanlamış oldu.

25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ömer Ali Şahiner'i 16 yaşındayken de isteyen Fenerbahçe o dönemde de İsmail Kartal'a takılmıştı.

Fenerbahçe, 16 yaşındayken alacaktı

O dönemde TFF Üçüncü Lig 3. Klasman Grubu'nda mücadele eden Konya Şekerspor'un Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin, genç oyuncuları Ömer Ali Şahiner için kendilerine transfer teklifinde bulunduğunu açıklamıştı.

İsmail Kartal bu konu hakkında o dönem, ''Fenerbahçe Ömer Ali'yi ısrarla istiyor. Benim cevabım olumsuz ama karar yönetimin. Her ikisi de benim kulübüm. En son dün gece de beni arayarak Ömer Ali'yi transfer etmek istediklerini söylediler'' açıklamasında bulunmuştu.