Oleksandr Karavaiev, Fenerbahçe'de!

05 Ocak 2017 16:36

Fenerbahçe, Ukraynalı oyuncu Oleksandr Karavaiev ile anlaşma sağlandığını resmi olarak açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavaiev ile futbolcunun kendisi ve kulübüyle sezon sonuna kadar oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır. 1992 doğumlu Ukraynalı futbolcu, sezon sonuna kadar Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek. Oleksandr Karavaiev’e Fenerbahçe’ye 'Hoşgeldin' diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi 11 numarayı giyecek.

Karavaiev kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavaiev, orta sahanın hem sağında hem de solunda forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı ilk isim olan Oleksandr Karavaiev, orta sahanın hem sağında, hem de solunda forma giyebiliyor. 24 yaşındaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sağ bekte de görev yapabilme özelliğine sahip. Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının altyapısından çıkan genç futbolcu, 2012'de Sevastopol'a kiralandı. Bu takımda 1 yıl kiralık olarak forma giyen Karavaev, sezon sonunda tekrar Shakhtar'a döndü. Lucescu'nun takımda düşünmediği Karavaev, 2014 yılında Zorya'ya kiralık olarak gönderildi. Zorya, genç oyuncunun takımda kalmasını istedi ve 2015 yılında bu futbolcuyla tekrar kiralık olarak anlaşıldı.

2 maçta da forma giydi

Zorya, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alırken, Karavaev, sarı-lacivertlilere karşı 2 maçta da 90 dakika forma giydi. Bu sezon ligde oynanan 18 karşılaşmanın 17'sinde sahada yer alan Oleksandr Karavaev, yalnızca bonservisinin bulunduğu Shakhtar Donetsk'e karşı forma giymedi. 6 Avrupa Ligi, 1 Ukrayna Kupası ve 17 Ukrayna Ligi karşılaşmasında sahaya çıkan Karavaev, bu maçlarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı. Ukrayna Milli Takımı kadrosunda bulunan Karavaev, teknik direktör Shevchenko tarafından 4 kez kadroya alındı.