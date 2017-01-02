02 Ocak 2017 01:25

Fenerbahçe'nin "piyango" transferi Oleksandr Karavaev transferini ülkesinde Matchday'a değerlendirdi.

Ukrayna Milli Takım formasını 5 kez toplam 80 dakika giyen 24 yaşındaki Oleksandr Karavaev, ''Zorya için oynuyorsun, fakat bonservisin Shakhtar'taydı. Müzakereler zor oldu mu?" sorusuna, "Tabii ki... bu sorunu çözmek için 3 tarafın da katılımı olmak zorundaydı. Müzakerelerdeki işlerin çoğunu menajerim yönlendirdi. Her ne kadar Zorya ve Shakhtar liderleriyle de görüşsem sonuç olarak teklifin gelmesinden ancak iki hafta sonra kulüpler teklifi kabul etti" cevabını verdi.

"Zorya seni kirakık olduğun dönemin sonundan kadar tutmaya çalışmadı mı?" sorusuna ise Oleksandr Karavaev, "Elbette, Zorya yönetimi özellikle takımda uzun süre oynadığım için, başlangıçta benim takımda kalmamı istediklerini söyledi. Ancak kulüp bunun benim için büyük bir adım olduğunu biliyordu ve kabul etmek zorunda kaldı. Ayrıca, teknik direktörümüzü Vernidub, Avrupa Ligi maçlarımız başlamadan önce bile bize bu karşılaşmaların kendimizi ispatlama ve diğer kulüplerin ilgisini çekme şansı olduğunu anlatmıştı. Biri bize teklifte bulunursa, tutmama sözü vermişti. Zorya yönetimine durumumu anladığı için çok teşekkür ederim" şeklinde karşılık verdi.

Shakhtar'ın hızlı bir şekilde Fenerbahçe'nin koşullarını kabul ettiği ile ilgili soruya ise Oleksandr Karavaev, "Emin değilim, ancak Shakhtar da bildiğim kadarıyla gitmeme hazırdı. Çünkü kulüp başkanı Rinat Akhmetov Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunuyordu. Herkes, Türkiye'nin liderlerinden biri olan ve kendisini kanıtlmaya çalışan bu oyuncunun bu takımagirmesini Ukrayna futbolu için iyi bir şans olduğunu biliyor" dedi.

Oleksandr Karavaev'in transferi eski hocalarını şok etti

Fenerbahçe'nin adı Shakhtar'da forma giyen Taison ile anılırken bir anda Oleksandr Karavaev'in Zorya'dan transfer edilmesi Ukrayna'da şaşkınlığa neden oldu. Jeremain Lens'in mevkisi olan sağ açıkta oynayan zorda kalındığında ise sağ bekte forma giyen 24 yaşındaki Oleksandr Karavaev'in transferine ilginç tepkiler geldi.

U-21 Milli Takımı'nın eski hocası Sergei Kovalets; "Fenerbahçe'ye mi gitti? Türkiye'den? Bu haber doğru mu?" yorumunu yaptı.

Sivastapol'a kiralanmasını sağlayan Alex Ryabokon, "İyi bir oyuncu olacağı o zamandan belliydi. Ama bu seviyeye çıkabileceğini kendisinin bile hayal ettiğini sanmıyorum" dedi.

Shakhtar'ın alt yapısından kendisini çıkaran Sergei Popov, "bir çocuk yeni yıl hediyesi olarak daha güzel ne hediye alabilir ki" diyerek sevincini dile getirdi.

Oleksandr Karavaev'i Osmanlı ve Karabük istemedi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev sezon başında Osmanlıspor'a yaklaşık 1 ay önce de Karabükspor'a teklif edildi... Osmanlıspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay sezon başında Adrien Regattin'i tercih etti. Shakthar'dan Evgen Seleznev'i alan Karabükspor ise menajeri Vadim Shablii'nin teklif ettiği Karavaev'i Igor Tudor'un vetosu yüzünden almadı. Kadro dışı bırakılan Isaac Promise'nin yerine sağ kanat arayan Karabükspor'un Hırvat teknik patronu Karavaev'i yetersiz bularak transferini veto etti.

Dentinho'nun yedeğiydi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev asıl kulübü Shakhtar'da Brezilyalı Marlos ve daha önce Beşiktaş'ta bir süre kiralık olarak forma giyen Dentinho'yu kesemediği için teknik direktör Paulo Fonseca tarafından Zorya'ya kiralık gönderildi. Zorya'nın kadrosunda Karavaev ile beraber 6 kiralık Shakhtar oyuncusu bulunuyor. Shakhtar, Zorya'ya kiraladığı oyunculardan kiralama bedeli talep etmiyor. Bu yüzden Karavaev gibi Zorya'da forma giyen herhangi bir oyuncuya kiralama teklifi gelince söz hakkı Shakhtar'a geçiyor.

Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye maliyeti

Shakhtar bedelsiz Zorya'ya kiraladığı Karavaev'den sezon sonuna kadar 200 bin Euro kiralama bedeli alacak. Ayrıca Zorya'da sezonun ilk yarısında 80 bin Euro'ya oynayan Karavaev, Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar 240 bin Euro alacak. Fenerbahçe, Zorya'ya Karavaev'e ilk yarıda ödediği 80 bin Euro'yu da ödeyecek. Karavaev'in sözleşmesine 1.6 milyon Euro'luk satın alma bedeli konuldu. Karavaev, Fenerbahçe'de kalmayı başarırsa kendisine yılda 450 bin Euro ödenecek.

Hem Lens'e hem de Şener'e alternatif olacak

Fenerbahçe yeni transferi Oleksandr Karavaev'i UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak... zaten teknik direktör Dick Advocaat da, Ukraynalı oyuncuyu birinci tercih olarak düşünmüyor. Sık sakatlık yaşayan Jeremain Lens'e ve Gregory van der Wiel kadro dışı bırakıldıktan sonra alternatifsiz kalan Şener Özbayraklı'ya yedek olarak transfer ettirdi. Maliyetinin çok düşük olması Karavaev'in Fenerbahçe forması giymesinin en büyük sebebi oldu.