Olcay'ın gidişine şok yorum!

14 Ocak 2017 02:23

Beşiktaş Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a verdi... siyah-beyazlı taraftarlar özellikle kaçırdığı goller yüzünden bu transfer yüzünden adeta bayram ilan etti. Olcay'ın gidişi takım üzerinde bir hüzne neden oldu. Feda sezonundan bu yana soyunma odasının, takım otobüsünün, idmanların gülen yüzü olan Olcay'ın gitmesi büyük bir boşluğa neden oldu.

Olcay'sız yapılan ilk idmanda ve yenilen ilk toplu yemekte Olcay'ın esprileri arandı.

Alınan en ağır yenilgiden sonra bile "birleştirici" özelliği ile dikkat çeken Olcay'ın yokluğu takım içinde, "ruhumuzun eğlencesi gitti" şeklinde yorumlandı. Beşiktaş'ta şu anda bu görevi üstlenecek oyuncu yok. Güneş'in en büyük umudu ise Çin'den dönen Ersan Gülüm.