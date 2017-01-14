Olcay'dan Yanal'a: Ben Ekici'yi ikna ederim

14 Ocak 2017 16:06

Mehmet Ekici, Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a gelmeye ikna etti... sıra Olcay Şahan'a geldi... birbirlerini küçüklükten beri tanıyan iki oyuncu Trabzon'da bir araya gelirken, Olcay'ın çıktığı ilk idmanda Ekici'ye, "hadi koş daha yapacak çok işimiz var" sözlerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'yle anlaşmasına ve İstanbul'da yaşamak istemesine rağmen henüz anlaşma olmadığı için Trabzonspor'la idmanlara çıkan Ekici'nin de kalma konusunu ciddi ciddi düşündüğü gelen bilgiler arasında. Olcay'ın da Ersun Yanal'la yaptığı ilk görüşmede, "ben onu ikna ederim. Bir yere gitmez" sözlerini kullandığı bildirildi.