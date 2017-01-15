15 Ocak 2017, Pazar
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Olcay transferinde Mehmet Ekici maddesi

Transfer döneminde gözler Trabzonspor’dan ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici’ye çevrildi.


15 Ocak 2017 17:03

Trabzonsporlu futbolcunun Beşiktaş ya da Fenerbahçe’den hangisine transfer olacağı merak konusu oldu.

Olcay Şahan’ın 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor’a transfer olmasının arkasındaki gerçek ise buna bağlı olarak ortaya çıktı.

Başkan Fikret Orman, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta’dan Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe’ye gönderilmemesi için söz almıştı. Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi de bunun üzerine Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a transfer olmasının ardından yapılan anlaşmaya bir madde koydurduğu öğrenildi.

Bu maddeye göre Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe’ye transfer olması durumunda Beşiktaş, Trabzonspor’dan Olcay Şahan için 2 Milyon Euro daha bonservis bedeli alacak.

Kaynak: Haber1903

Etiket: Trabzonspor, Fenerbahçe, Olcay Şahan, Mehmet Ekici


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