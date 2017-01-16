16 Ocak 2017, Pazartesi
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Olcay tamam! Sırada Rhodolfo ve Veli var

Beşiktaş, Olcay Şahan'ı 200 bin Euro'ya Trabzonspor'a gönderirken sırada Veli Kavlak ile Rhodolfo var...


16 Ocak 2017 08:26

Beşiktaş, Olcay Şahan'ı 200 bin Euro'ya Trabzonspor'a gönderirken sırada Veli Kavlak ile Rhodolfo var...

Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'ta oynamayı kabul etmesi durumunda, Veli Kavlak bonservisi, Rhodolfo ise kiralık olarak Trabzonspor forması giyecek. Galatasaray'a gitmeyi reddeden Rhodolfo, Trabzonspor'u da istemiyor. Veli ise bonservisi ile değil de, kiralık olarak gitmesi durumunda bordo-mavili formayı giymeye evet diyeceğini iletti.

Chedjou 4 milyon Euro istedi

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta hemşehrisi olan Levent Nazifoğlu ile bir araya geldi. Aurelien Chedjou'nun durumunu sordu. Nazifoğlu, Kamerunlu oyuncunun ayrılmak için 1.5 milyon Euro istediğini söyledi. Usta, bu rakamın bir kısmını karşılamayı Chedjou'ya imza attırmayı teklif etti. Usta bu teklifi kabul ederken, Kamerunlu oyuncu ile bir kez daha konuştu. Marsilya'dan 1.5 yıl için 1.5 milyon Euro'luk teklif alan Chedjou ise 2.5 yıllık sözleşme istedi. Chedjou, Trabzonspor'un kendisine 2.5 yıl için 4 milyon Euro teklif etmesi durumunda forma giymeye evet diyeceğini söyledi. Chedjou'nun bu hafta içinde Trabzonspor'la bir görüşme yapacağı ve transferin netleşeceği bildirildi.

Yanal, Medjani için Kasımpaşa'ya ''alın'' raporu verdi

Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Carl Medjani’ye ilk teklif Kasımpaşa'dan  geldi. Oyuncunun durumunu Ersun Yanal’a soran Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş, ''yararlı olur'' raporu aldı. Oyuncuya teklif yapan Kasımpaşa fiyat konusunda anlaşamadı. Yanal oyuncunun FIFA'lık durumunu göz önünde bulunarak oyuncuyu almak istediğini Başkan Muharrem Usta'ya iletti. Bu gelişme üzerine Medjani ile kısa zamanda anlaşma sağlandı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: rhodolfo, veli kavlak, trabzonspor


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