Olcay Şahan'da sona gelindi

11 Ocak 2017 10:30

Beşiktaş’tan ayrılmayı kafasına koyan, bu noktada gelen tekliflere açık olduğunu söylemekten de kaçınmayan Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a olumlu yanıt verdiği ortaya çıktı.

Bizzat başkanlar görüşecek

Teknik direktör Ersun Yanal ile görüştüğü belirtilen deneyimli futbolcunun, “Kulüpler anlaşma sağlarsa Trabzonspor’da olmak benim için memnuniyet verici” ifadelerini kullandığı dile getirildi. Bu transfer için bizzat başkanların görüşeceği ve yakın dostluğu bulunan Fikret Orman ile Muharrem Usta’nın en kısa zamanda el sıkışacağı vurgulandı.