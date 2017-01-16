16 Ocak 2017, Pazartesi
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Olcay Şahan: Yanal beni aradı ve ihtiyacı olduğunu gösterdi

Trabzonspor'un yeni transferi Olcay Şahan kendisini Ersun Yanal'ın ikna ettiğini açıkladı.


16 Ocak 2017 08:25

Trabzonspor'un yeni transferi Olcay Şahan kendisini Ersun Yanal'ın ikna ettiğini açıkladı.

Tecrübeli oyuncu, ''Transferimde başkanların büyük payı var. Ersun hoca aradı, iyi bir teklif sunuldu, bana ne kadar ihtiyacı olduğunu hissettirdi. Trabzonspor çok büyük camia. Ailemle konuşup karar verdik. Beşiktaş'ta kimseye kırgın değilim. Tam tersi hepsine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Her zaman takımın menfaati benim için önemlidir. Trabzonspor son zamanlarda düşüş yaşadı ama inşallah yeniden ayağa kalkacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Fotospor

Etiket: olcay şahan, trabzonspor


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