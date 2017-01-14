Olcay Şahan: Taraftarlarımızdan özür diliyorum

14 Ocak 2017 01:22

Trabzonspor'un Bursaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un yeni transferi Olcay Şahan, Trabzonspor'da olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

İşte Olcay Şahan'ın o açıklamaları:

"Çok iyi mücadele ettik. İlk dakikadan itibaren kazanmak istediğimizi sahaya yansıttık. Maç hep kontrolümüzde geçti. Ben takıma tam adapte olamadım daha. Bir pozisyonu değerlendiremedim, taraftarlardan özür diliyorum. Ben Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Saha içinde paslaşmamız falan daha zaman alacaktır, daha iyi olacaktır. Yarın sabah Nevzat Demir'de takım arkadaşlarım ile vedalaşacağım, nasıl veda olacak merak ediyorum. Onları özleyeceğim"