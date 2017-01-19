19 Ocak 2017, Perşembe

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Olcay Şahan: Futbolu Trabzonspor'da bırakmak istiyorum

Trabzonspor'un yeni transferi Olcay Şahan, futbolcu bordo mavili kulüpte bırakmak istediğini açıkladı.


19 Ocak 2017 15:09

Sözlerine Trabzonspor'a transfer sürecini anlatarak başlayan Olcay Şahan, "Trabzonspor'a transferim çok ani oldu. Menejarim Osman Şahan yani ağabeyim Trabzonspor ile temastaydı. Ersun hoca ile Muharrem Usta beni ikna etti, beni ne kadar çok istediklerini bana hissettirdiler. Ben de bu teklifi geri çeviremedim. Transferim gerçekleştiği için çok mutluyum. Alışma sürecinde takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Takıma hızlı bir şekilde adapte oldum. İnanıyorum sezonun ikinci yarısı çok iyi olacağız. Ben de Trabzonspor'a katkı sağlamak isitiyorum. Devre arasında kulübümüzün nokta transferler yaptığını düşünüyorum, sezonun ikinci yarısında başarılı olacağız" dedi.

FUTBOLU TRABZONSPOR'DA BIRAKMAK İSTİYORUM

Beşiktaş'tan ayrılık sürecini anlatan Şahan, "Beşiktaş'tan ayrılırken Şenol Güneş ve  Fikret Orman ile görüştüm. 5 yıl içinde güzel anılarım oldu, ayrılmak üzücü. Ama futbolcunun hayatında böyle süreçler oluyor. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmayı düşünüyordum ama hayat şartları değişebiliyor. Şu anda Trabzonspor'da forma giyiyorum ve transferim gerçekleştiği için mutluyum. Trabzonspor'un son adresim olduğunu, futbolu burada bırakmayı istediğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

3'LÜ ŞOVUMA TRABZON'DA DEVAM EDERİM

Hedefinin Milli Takım formasını başarıyla terletemek olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, "Beşiktaş'ta oynadığım süreçte Milli Takım formasını giydim. Sürekli Milli Takıma gitmek isteyen bir oyuncuyum ve zaten gidiyorum. Trabzonspor'da da böyle devam edeceğini umuyorum. Sizin aracılığınızla taraftarımıza şunu söylemek istiyorum:
"Trabzonspor taraftarı sabırlı olsun, iyi bir Trabzonspor göreceklerine inanıyorum. Coşkulu, hırslı bir Olcay Şahan izleyecekler. Her şey güzel gider, 3'lü şovlarıma Trabzonspor'da da devam ederim" diye konuştu.

Kaynak: Radyospor

Etiket: olcay şahan, trabzonspor



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