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Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook’un 42 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 46 sayı attığı Atlanta Hawks maçından sonra New Orleans Pelicans’a karşı da 42 sayı kaydetti.


22 Aralık 2016 11:12


NBA’e 8 maçla devam edildi. Ligin iki formda ismi New Orleans Pelicanslı Anthony Davis ile Oklahoma City Thunderlı Russell Westbrook’u karşı karşıya getiren mücadeleyi, 121-110 Thunder kazandı.

Thunder’ın yıldız oyuncusu Westbrook, 46 sayı attığı Atlanta Hawks maçından sonra Pelicans’a karşı da 40 sayı barajını geçti ve karşılaşmayı 42 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle tamamladı. Yedek oyuncu Alex Abrines, 18 sayılık katkıda bulundu.

Maçta 34 sayı, 15 ribaunt üreten ev sahibi Pelicans’ın all-star forveti Anthony Davis ise bu sezon 9. kez 30 sayı ve 15 ribaunt barajlarını aştı. Pelicans’ta oynayan Ömer Aşık, skor üretemediği maçta 2 ribaunt aldı.

Marc Gasol kariyer rekorunu egale etti

Memphis Grizzlies, İspanyol pivotu Marc Gasol’ün 38 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği mücadelede, Detroit Pistons’ı deplasmanda 98-86 yendi.

Grizzlies’te JaMychal Green, 10 sayı ve 9 ribauntla Gasol’e destek verdi. Peş peşe 4. yenilgisini alan Pistons’ta Reggie Jackson ve Jon Leuer 18’er sayı, Andre Drummond ise 13 sayı, 19 ribauntla oynadı.

Cavaliers’tan art arda 3. galibiyet

Son şampiyon Cleveland Cavaliers, sahasında oynadığı Milwaukee Bucks karşılaşmasından 113-102 galip ayrıldı ve arka arkaya 3. maçını kazandı. Cavaliers’ı galibiyete, 31 sayı, 13 asist, 6 ribauntla maçı tamamlayan Kyrie Irving ve 29 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten LeBron James taşıdı. Bucks’ta Giannis Antetokounmpo’nun 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Jabari Parker ise 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA’e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 113-102
Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 84-92
Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 86-98
Chicago Bulls-Washington Wizards: 97-107
New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 110-121
Phoenix Suns-Houston Rockets: 111-125
Utah Jazz-Sacramento Kings: 93-94
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 95-96

Kaynak: AA

Etiket: Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook, Grizzlies, JaMychal Green,



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