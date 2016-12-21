21 Aralık 2016 01:07

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 6-2 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmaya en az beraberlik için geldiklerini dile getirerek, “Liderlik şansımızın devam etmesini istiyorduk. Maça kötü başladık, konsantre olmayan çok fazla oyuncum vardı. Gerçekten bu maçın içinde olmayan çok fazla oyuncu olunca bir anda 3-0 geriye düştük. 3-2’yi yakaladık, oyunun içini girdik tekrar, beraberliği yakalamak isterken 4. golü yedik. 4. golün, ben oturduğum yerden ofsayt olduğunu gördüm. Ben onu hakemin attığı gol olarak görüyorum. Kalecinin bile arkasındaydı oyuncu. 2 farktan sonra maçı çevirmek zorlaştı. Maçın sonunda da 5-2, 6-2 oldu. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Liderlik koltuğunda oturuyor. Onları tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar. Biz üzüntülüyüz. Böyle ağır bir yenilgi aldığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Oyuncularımı görme anlamında ders niteliğinde bir maç oldu. Maçtan sonra da tekrar seyrettiğimiz de oyuncularımız da ne kadar büyük hatalar yaptığını görecekler. Hem kupada hem de ligde yolumuza devam edeceğiz” dedi.