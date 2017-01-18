18 Ocak 2017, Çarşamba
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Okan Buruk: Çok daha önemli lig hedefimiz var

Sivasspor’a 2-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Göztepe’de Teknik Direktör Okan Buruk, ligin kendileri için daha önemli olduğunu söyledi.


18 Ocak 2017 19:40

Sivasspor’a 2-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Göztepe’de Teknik Direktör Okan Buruk, ligin kendileri için daha önemli olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda mücadele eden Göztepe, 5. hafta maçında konuk ettiği Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Sivasspor bir üst tura yükselirken, Göztepe ise kupaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, kendi sahalarında kazanmak istedikleri maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Oynamayan ve yeni transfer olan oyunculara şans vermek istediklerini kaydeden Buruk, “Oyunun genelinde zaman zaman rakip kaleye gittik. Rakibimiz Gekas’a attığı uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Direkten dönen toplarımız oldu. Yeni oyuncularımızı görmek ve hamle yapmak için oyuncu değişikliklerimizi yaptık. Dört tane direkten dönen topumuz var ama rakip 2 defa kaleye geldi, 2’si de gol oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.

Pazar günü oynayacakları maç için tekrar lige odaklanacaklarını söyleyen Buruk, “Yeni oyuncularımızın maç görmesi anlamında bu maç bizim açımızdan önemliydi. Kupa hedefimizden geri döndük. Kupa hedefimiz önemliydi ama bundan çok daha önemli bir lig hedefimiz var. Şimdi ona odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiket: okan buruk, göztepe


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