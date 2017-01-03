03 Ocak 2017, Salı
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Oğuzhan'ın menajerinden 10 numara için Biseswar teklifi

Oğuzhan Özyakup'un menajeri 10 numara arayan Beşiktaş'a eski Kayserisporlu Diego Biseswar'ı teklif etti.


03 Ocak 2017 00:55


Jose Sosa'nın boşluğunu bir türlü doldurmayı başaramayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi...

Sol kanat için Ryan Babel ile anlaşan siyah-beyazlılara Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos'tan daha önce Kayserispor forması giyen Diego Biseswar teklifi geldi.

Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen Hollandalı oyuncunun Türkiye'ye dönmek istediğini bizzat Asbaşkan Ahmet Nur Çebi'ye iletti. Babel gibi Biseswar'ın da Türkiye'de oynamayı özlediğini anlattı.

Bu arada van Persie'nin de menajeri olan Vos'un daha önce Biseswar'ı Fenerbahçe'ye de önerdiği bildirildi.

Diego Biseswar kimdir?

28 yaşındaki Amsterdam doğumlu Diego Biseswar, Feyenoord altyapısında yetişti. Diego Biseswar daha sonra Heracles, De Graafschap ve Kayserispor formaları giydi. 2012 yılında Kayserispor'a transfer olan Diego Biseswar, 2016 yılında ise PAOK'a transfer oldu.

PAOK ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diego Biseswar, bu sezon 17 maçta 2 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: diego biseswar, beşiktaş



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