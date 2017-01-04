04 Ocak 2017, Çarşamba
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Oğuzhan'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş’ın orta saha oyuncularından Oğuzhan Özyakup, basın toplantısı düzenledi ve gündeme dair açıklamalar yaptı.


04 Ocak 2017 14:31


Siyah-beyazlı futbolcunun kamp yaptığı otelde düzenlediği basın toplantısından öne çıkan başlıklar şu şekilde: 

“Defansın önünde kendimi iyi hissediyorum. Bileğimdeki ağrı geçti. Takım adına ligin ilk yarısının iyi geçtiğini düşünüyorum. İnanılmaz bir dönem geçirdik. İyi şekilde hazırlanıp, ligin ikinci yarısına girmek istiyoruz. “

“Giden oyuncuların hepsi önemliydi. Gomez gol kralıydı. Sosa da asist konusunda uzmandı. Önemli oyunculardı. Takımımıza sezon başında iyi isimler katıldı. Yetenekli bir kadroya sahibiz. İyi top oynuyorduk. Bu sene geçen seneye göre yorucu geçti. Maçları yüksek tempoda oynayamıyorduk. Kendimizi biraz geliştirdiğimizi düşünüyorum. 1-0 öne geçtiğimizde mesela skoru tutmaya çalışıyoruz. Bu şampiyonluk yolunda en önemli detaylardan biri.”

"Biz sezon başından beri maçtan maça bakıyoruz. Avrupa Ligi'ndeki  rakibimizi görmedim. Daha vaktimiz ve zamanımız  var. Kamp dönemi yüklemeler için önemli. İlk lig maçımız var. Osmanlıspor maçı için çalışmalar yapıyoruz. Avrupa Ligi de önemli. Henüz bir hedef koymadık. Hep maçtan maça bakacağız.”

“Geçen sene Mario Gomez takımda olduğunda penaltıları ben atıyordum. Cenk’in gole ihtiyacı olduğunda penaltıları ona bırakıyordum. Ben sakatlandığımda o kullandı. Aramızda hep bir araya geliriz. O gol krallığına oynuyor. Daha önce de tersi oldu ama dikkat çekmedi. Penaltıyı kaçırdığım için çok konuşuldu. Gaziantepspor maçında kendimi iyi hissettim ve penaltıyı ben attım, kaçırdım. Gol olsa daha az konuşulacaktı. Ama böyle şeyler futbolda var.”

“Başakşehir’in gerçekten yetenekli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluğa giden takımlar belli. Tabi ki şampiyon olmak istiyoruz. Bu sene yine aynı hedefle oynuyoruz. Rakibimiz lider olduğu için şu an Başakşehir gibi görünüyor ama tek bir rakibimiz yok. Asıl büyük rakibimizin kendimiz olduğunu düşünüyorum. İyi oynadığımızda yenemeyeceğimiz takım yok. Her hafta daha iyisini yapmamız gerekiyor. İnşallah geçen seneki gibi şampiyonluğa gideriz.”

“Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Ama hakemlerin işi de zor. Çok baskı altındalar. Futbolcuların üstünde de baskı olur. Hakemin gözünde o baskıyı hissedebiliyorum. Herkesin hakemlere yardımcı olması gerekiyor. Ben mesela hatalı pas atıyorum. Onlar da hata yapabiliyor. Hakemler maçın kaderini belirleyebiliyor. Zor iş yapıyorlar. Saha içinde onlara biz oyuncular olarak yardım etmeye çalışıyoruz.”

“Başkan ve yönetimle konuştuk. 5 haftalık sakatlık durumum vardı ve ağrılarla oynadım. Şu anda sözleşmeyi konuşmak istemiyorum. Transferle ilgili konuşulmuş hiçbir şey yok. Sezon sonuna kadar çok şey konuşulur. Kamp dönemini iyi geçirip ikinci yarıya başlamak istiyorum. Beşiktaş’ta ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. Bu konuda diyecek bir şey yok.”

Etiket: Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup



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