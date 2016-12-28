28 Aralık 2016 01:00

Beşiktaş'ta Antalyaspor'da forma giyen Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun transfer süreci kriz çıkardı...

Beşiktaş yönetiminin anlaştığı Ryan Babel'e sıcak bakmayan teknik direktör Şenol Güneş, 36 yaşındaki Kamerunlu Eto'o için Antalyaspor'un Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve yanından da Necip Uysal'ı istemesi üzerine şok oldu.

Şenol Güneş'in bu talebe karşılık olarak, ''Oğuzhan ve Quaresma'yı da isterler mi? Öğrenmek isterim'' çıkışı yaptığı bildirildi.

Şenol Güneş'in Necip'i kesinlikle bırakmak istemediği, Kerim'i de ancak istediği kalibrede bir sol açık alınırsa takımdan ayrılmasına izin vereceğini yönetime ilettiği bildirildi.

Şenol Güneş'ten Eto'o sorusuna cevap

Şenol Güneş, Boluspor maçının ardından son günlerde Beşiktaş ile adı geçen Antalyaspor’un yıldızı Eto’o hakkındaki soruya ise, “Ben bilmiyorum, ben de sizden öğrendim. İlgilenmiyorum. Oyuncuları tanıyorum ama uzak duruyorum. Kanaatlerimi asla söylemem; o iyi o kötü, giden o gelen o söylemeyeceğim. Siz yazıyorsunuz, bunu yanlış buluyorum. Oyuncularla ilgili düşüncemi söylemeyeceğim. Yönetim kurulu karar verecek, ben tek başıma söyleyemem. Biz yönetimle zaten karşılıklı diyalog içindeyiz. Mevki de söyleyemem” şeklinde cevap verdi.