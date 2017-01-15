15 Ocak 2017, Pazar
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Obradovic: Özürlerini kabul ettim çünkü…

Belgrad’da oynanan maçta Kızılyıldız taraftarlarının protestosuna ve küfürlü tezahüratlarına maruz kalan Fenerbahçe coachu Zeljko Obradovic, karşılaşma sonrası kendisinden özür dilendiğini söyledi.


15 Ocak 2017 13:39

Deneyimli teknik adam, Kızılyıldız’ın Başkanı Nebojsa Covic ile coachu Dejan Radonjic‘in yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını bildirerek, ”Soyunma odasına gelen yakın arkadaşım Radonjic benden özür diledi. Ayrıca Nebojsa Ilic (Kızılyıldız Menajeri) beni arayarak, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyleyip, özür diledi. Onlarla hep çok iyi bir ilişkim olmuştur. Bu nedenle onların özürlerini kabul ettim. Onların zaten bana yönelik aşağılayıcı tezahüratlar ile ilgisi yoktu. Yalnız üzgünüm ki birisi bu ters durumlara tepki göstermedi” şeklinde konuştu.

Hayatı boyunca rakiplerinden yapılan tezahüratlardan rahatsız olmadığını ve hak ettiği zaferden dolayı Kızılyıldız’ı kutladığını bildiren Obradovic, ”Ağzımdan hiç kırmızı-beyazlılar hakkında kötü bir kelime duymadınız. Birçok Kızılyıldızlı arkadaşım var” dedi.

Hakaretlerin kendisine değil, oyuncusu Bogdan Bogdanovic’e yöneltildiği iddialarına ise kurt hoca, ‘‘Bogdan Sırbistan Milli Takımının önemli bir oyuncularından biri. Bireyler kendilerine yönelik tepkilere duyarsız kalabilirler. Ancak bu rahatsızlık boyutuna gelirse tabii ki ben sessiz kalamam ve bir kenara çekilemem. . ‘ şeklinde görüş bildirdi.

Yaşanan olaylardan dolayı son derece keyifsiz olan Obradovic’in özürleri kabul ettiği ancak yine de taraftarların aşağılayacı tezahüratlarını affedemediğini yakın çevresine söylediği kaydedildi.

Kaynak: Basketball

Etiket: Fenerbahçe, Obradovic


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