14 Ocak 2017, Cumartesi
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O mağaza kapandı!

Aralık 2012'deki açılışı olay olan ve Nisan 2014'te saldırıya uğrayarak yakılan İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki GS Store, zarar ettiği için kapatıldı.


14 Ocak 2017 19:56

Fenerbahçe'nin kalesi olarak bilinen Bağdat Caddesi'ne açılan GS Store'un ömrü kısa oldu.

Galatasaray Kulübü'nün lisanslı ürünlerini satan mağaza, zarar ettiği için kapatıldı. 2012 yılının Aralık ayında açılan mağaza böylelikle 4 yıl faaliyet göstermiş oldu.

Bağdat Caddesi GS Store, 27 Nisan 2014'te Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı kişilerin saldırısına uğramış; dükkan kepenklerini kıran şahıslar içerideki ürünlere zarar vermiş ve yangın çıkarmıştı.

Mağazaya zarar verdikleri gerekçesiyle yakalanan 13 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Kaynak: Hürriyet

Etiket: gs store


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