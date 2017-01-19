19 Ocak 2017, Perşembe
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O kararı Fikret Orman mı verdi!

Mehmet Ekici konusunda yaşanan gelişmeler nedeniyle Başkan Muharrem Usta'nın Fikret Orman'ı aradığı ve O'ndan gelen öneri üzerine oyuncuyu kadro dışı bıraktığı öne sürüldü.


19 Ocak 2017 12:13

Habertürk'ün haberinde şu ifadelere yer verildi: "Trabzon’un gözden çıkardığı Ekici’nin ilk adresi bilindiği gibi Fenerbahçe'ydi. Ancak devreye giren Beşiktaş, Bordo-Mavili kulüple el sıkışıp 200 bin Euro’ya Olcay Şahan’ı verip Mehmet Ekici’nin bonservisini aldı. Siyah-Beyazlılar, deneyimli oyuncunun devre arasında başka takımlara gitmemesi için de yapılan sözleşmeye 2 milyon Euro’luk bir madde koydurdu. Fenerbahçe’den başka yerde oynamak istemediğini söyleyen Ekici ise en sonunda kadro dışı bırakıldı. Bu kararın arkasında ise yalnızca Trabzon başkanı Muharrem Usta’nın olmadığı ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Usta’nın bir araya gelip ortak bir karara imza attıkları öğrenildi. Usta’nın 'Yaptığımız anlaşmanın arkasındayız ancak Mehmet size gelmek istemiyor. Ne yapmayı önerirsiniz, görüşünüz önemli çünkü hak sizin' dedi. Orman da, 'Mehmet’i zaten sezon sonu için istiyorduk, ama oyuncu gelmek istemiyor. O zaman sonuçlarına katlanır. Kendisi zor olanı seçti. Bence kadro dışı bırakalım' deyince Mehmet Ekici süresiz kadro dışı kaldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Habertürk

Etiket: mehmet ekici, trabzonspor



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