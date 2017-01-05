Nuri Şahin'e Inter talip oldu

05 Ocak 2017 15:33

Galatasaray'a önerildiği ve Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilen Nuri Şahin hakkında bir haber de İtalyanlar yaptı.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Inter, Éver Banega'nın Çin'e gitme ihtimali nedeniyle büyük panik yaşıyor.

Devre arasında Ever Banega'nın yerini doldurmanın zor olacağını düşünen Stefano Pioli, yıldız ismin takımdan ayrılmasını istemiyor.

Ancak Pioli'nin tüm baskılarına rağmen Banega'nın takımdan ayrılması durumunda Inter'in bu oyuncunun yerine Nuri Şahin'i transfer edeceği belirtildi.