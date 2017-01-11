11 Ocak 2017, Çarşamba
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Nicolas Lombaerts, Galatasaray'a gelecek mi?

Son 2-3 yıldır her transfer döneminde adı Türk takımlarıyla anılan Nicolas Lombaerts bir kez daha menajeri aracılığıyla gündemde.


11 Ocak 2017 00:39

Lucescu'nun Zenit'in kadrosunda düşünmediği Belçikalı oyuncu Nicolas Lombaerts'in menajeri Santosh Verhulst, ''Daha önce Beşiktaş, şimdi de Galatasaray. Resmi teklif yok ama ilgileri olduğunu biliyorum. Önce Zenit'le anlaşmaları gerek. Ama Zenit'le de bir temasları yok'' açıklamasında bulundu.

Nicolas Lombaerts kimdir?

31 yaşındaki Belçikalı stoper 10 yıldır Zneit'te forma giyiyor ve 2018 ylına kadar sözleşmesi devam ediyor. Zenit formasıyla 285 resmi maça çıkan oyuncu 11 gol, 7 asist yaptı. 39 kez de Belçika Milli Takımı'nda oynayan Nicolas Lombaerts, 3 gol attı.

Sol stoper oynuyor

Riekerink'in özellikle yönetimden sol stoper istediği Nicolas Lombaerts ismini de geçen yaz olduğu gibi yine kendisini önerdiği gelen haberler atrasında. Bu yıl toplamda sadece 12 resmi maçta forma giyebilen oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: nicolas lombaerts, galatasaray


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