Nice'te Mario Balotelli yine olay çıkardı, kırmızı kartla atıldı!

22 Aralık 2016 11:17

Fransa Ligue 1'in 19. hafta maçları dün akşam oynandı. Nice, Bordeaux deplasmanından 0-0'lık beraberlikle 1 puan aldı ve liderliğini sürdürdü.

Maçın 90. dakikasında ise İtalyan yıldız, Bordeaux defans oyuncusu Igor Lewczuk'a attığı tekme yüzünden direkt kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Mino Raiola "Premier Lig" demişti

Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ise maçtan sadece saatler önce oyuncusunun kısa bir süre içinde yeniden Premier Lig2e dönebileceğini onu isteyen kulüplerin olduğunu söylemişti. Balotelli'nin bu hareketi onun muhtemel bir Premier Lig transferini de zora sokabilir.

Belhanda da atıldı

Maç golsüz sona ererken, soyunma odasında da iki takım oyuncualrı arasında tartışmalar sürdü. Nice'in bir başka yıldızı Younes Belhanda da koridordaki hareketlerinden ötürü yine kırmızı kart gördü.

Nice bu beraberlikle Monaco'nun 2 puan önünde, 44 puanla Fransa'daki liderliğini sürdürdü.