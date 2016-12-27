27 Aralık 2016, Salı
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Neymar’dan Lionel Messi’ye övgü

Barcelona’nın Brezilyalı futbolcusu Neymar, Altın Top Ödülü’nü alabilecek tek kişinin takım arkadaşı Lionel Messi olduğunu söyledi.


27 Aralık 2016 11:51


İspanya Birinci Futbol Ligi’nin (La Liga) internet sitesinde yer alan röportajında Lionel Messi’den övgüyle bahseden Neymar, "Futbolu, Altın Top Ödülü kazanmak adına değil, mutlu olmak ve sevdiğim için oynuyorum. Tabii ki ödülü kazanmak isterim ama bunun için kendimi parçalamam. Bu ödül, çalışmalarınızın ve performansınızın bir sonucudur. Sadece bir kişi Altın Top Ödülü’nü kazanabilir, o da Messi." ifadelerini kullandı.

Barcelona’da mutlu olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Evimde gibiyim. Takım arkadaşlarım ve antrenörüm kendi oyunumu oynamama imkan tanıyor. Hayran olduğum iki isim Messi ve Suarez ile oynamak benim için bir gurur. Sadece takım arkadaşı değiliz, aynı zamanda dostuz. Birbirimizi iyi tanıyoruz ve birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Uzun yıllar Barcelona’da kalmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon Barcelona’da 18 maça çıkan Neymar, 6 gol atıp 14 asist yaptı.



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