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Neymar gole hasret

Brezilyalı futbolcu Neymar, Barcelona formasıyla son olarak 2 ay önce gol attı.


21 Aralık 2016 12:13


Barcelona'nın Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar, son 9 resmi maçta gol atamayarak, Katalan ekibindeki en suskun dönemini yaşıyor. Gol hasreti 2 aya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, son golünü 8 hafta önce Şampiyonlar liginde İngiliz temsilcisi Manchester City'ye karşı kaydetti.

Neymar en suskun sezonu yaşıyor

Brezilya'nın Santos takımından 2013 yılında Barcelona'ya transfer olan Neymar, 4. sezonunu geçirdiği Katalan ekibiyle gol yollarında en uzun süre suskun kaldığı sezonu geçiriyor.

Neymar'ın, 2013-2014 sezonunda en uzun gol atamama serisi 6 maçtı. Başarılı futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla son 9 maçta fileleri havalandıramayarak, en kötüyü serisini yaptı.

Son golünü 2 ay önce attı

Brezilyalı futbolcu, Barcelona formasıyla son olarak 2 ay önce gol attı. 19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona'nın Manchester City'yi 4-0 yendiği maçın 89. dakikasında fileleri havalandıran Neymar, o günden sonra resmi maçlarda gol atamadı.

İki aydır hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde suskun olan Neymar, son 9 resmi maçta golle buluşamadı. Geçen yıl ilk 17 resmi maçında 14 gol atan Neymar, bu yıl gole hasret kaldı. Neymar, bu sene 17 resmi maçta sadece 6 kez fileleri havalandırabildi.

Neymar atamıyor, attırıyor

2021 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesini uzatan Neymar, gol atamadığı 9 maçta asist yaparak takımına katkı sağladı. Söz konusu dönemdeki 9 karşılaşmada 5 asist yapan Neymar, bu sezon toplam 18 maçta 6 gol kaydedip 14 asist yaptı.

Etiket: Barcelona, Neymar



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