Nazifoğlu'nun o sözleri sosyal medyada olay oldu

16 Ocak 2017 21:56

Galatasaray'ın Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'la oynadığı maçın ardından açıklama yapan Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

BEŞİKTAŞLILARDAN CEVAP

Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sahadan şikayet eden ve Beşiktaş'ın aynı stada geleceğini söyleyen Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları Beşiktaş'ın deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından Beşiktaşlı taraftaların Twitter'da en çok paylaştığı Tweet oldu.

İşte Beşiktaşlı taraftalar tarafından en çok paylaşılan Levent Nazifoğlu'nun o açıklamaları:

Levent Nazifoğlu: "15 Ocak'ta Beşiktaş da Osmanlıspor'un stadına gidecek, bakalım ne yapacaklar?"