Nafiz Zorlu: Lisanslı oyuncu sayımızı artıracağız

26 Aralık 2016 11:00

Nafiz Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirledikleri hedefleri gerçekleştirmek için öncelikle tanıtım ağırlıklı bir sponsorluk anlaşmasının yanı sıra hedefli bir milli takım için sponsor arayışlarına başladıklarını ifade etti. Zorlu, "Hedefimiz, büyüme ve bricin akıl sporu olarak geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak. Ayrıca lisanslı sporcu sayısını da artıracağız" dedi.

Eğitim standardizasyonu için çalışmalar da yaptıklarını dile getiren Zorlu, "Çalışmalar yıl içinde bitirilecek. Şu anda binden fazla üniversiteli oyuncumuz olmasına rağmen birçok üniversite de faaliyet için zorlanılıyor. Bunun için bakanlık destekli girişimler yapacağız. Birçok şehirde akıl oyunları merkezleri kurdurarak kardeş düşünce sporumuz satranç ile ortaklaşa faaliyet göstereceğimiz alanlar oluşturmak için girişimlerimiz olacak." diye konuştu.

Bütçeyi dengeledikten sonra sosyal sorumluluk projelerine destek de vereceklerini ifade eden Zorlu, "Bunun ilk örneğine engellilerimiz için yurt çapında yaptığımız turnuvamızla çok başarılı bir şekilde başladık." ifadesini kullandı.

Kulüplere malzeme yardımı

Zorlu, briç kulüplerinin malzeme ve eğitim standardının yükselmesi için ciddi yardım ve eğitim desteği vermeyi planladıklarını belirtti. Uluslararası organizasyonları daha çok alabilmek için çalışacaklarını anlatan Zorlu, "Genç ve çocuk kamplarımızda yabancı ülke çocuklarını da ağırlamak önemli bir imaj kazancı olacak. Briç turnuvalarının yapıldığı mekanları iyileştirmenin önemini bildiğimizden, kısa zamanda önemli çalışmalar yaptık ve kazanımlarımız oldu." diyerek sözlerini tamamladı.