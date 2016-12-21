21 Aralık 2016 22:29

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Osmanlıspor, kendi evinde Şanlıurfaspor’a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, konuşmasına geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Amedspor Kaptanı Şehmus Özer’in ailesine ve Amedspor’a başsağlığı dileğinde bulunarak başladı.

Akçay, müsabakanın ilk yarısında iyi oynadıklarını düşündüğünü ifade etti. İlk yarıda fazla gol pozisyonları bulduklarını ancak kaleye yollayamadıklarını belirten Akçay, “İkinci yarı bence iyi gidiyordu. Golden sonra oyuncularımızın konsantrasyonunun dibe vurması düşündürücü. Ondan sonraki süreç bizim için iyi gelişmedi ve müsabakayı 2-1 kaybettik. Pazar günü bizim için çok daha önemli bir müsabaka var. Kupada telafi edebilecek maç sayımız var. 3 tane daha maç oynayacağız. Dolayısıyla bu müsabakalarda telafi edebileceğimiz maçlar var. Ama pazar günü oynayacağımız Rize müsabakasına konsantre olup kendimizi hazırlamalıyız. Bunun çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.