Mustafa Reşit Akçay: Beşiktaş'ın golü demoralize etti

16 Ocak 2017 21:58

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Akçay "Ataklarımızın büyük bölümü, adeta duvara toslayıp geri geldi. Yine de takımın gücü ve isteği maçında içinde olmamızı sağladı. Beşiktaş'ın ilk golü güzel bir vuruşla oldu. O gol bizi demoralize etse de sonra oyunda ağırlığımızı ortaya koyduk. Gol için ciddi çabamız oldu ama ciddi bir pozisyon bulamadık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum; kazandılar. Verilere bakarsınız biz de kazanabilirdik ama oyun ve taktik açısından çok üstünlük kuramadık" dedi.