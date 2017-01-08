Muslera'dan kritik sakatlık açıklaması

08 Ocak 2017 16:55

Nando, sakatlığı ile ilgili detaylı bilgi verdi ve "Bir kaleci egzersizinde top önce direğe sonra elime çarpınca böyle bir sakatlık gerçekleşti. Hem doktorumuzla hem kaleci antrenörümüzle hazırladığımız bir program var. Kalecilik anlamında yapabildiğim hareketler yok ama fiziksel antrenmanlarıma devam ediyorum. Hedefimiz Konya maçına yetişmek, umarım gerçekleşir" ifadelerini kullandı.



TATİL DÖNÜŞÜ ÖNEMLİ



Tatil dönüşlerinin önemli olduğuna dikkat çeken Uruguaylı kaleci, "Tatil dönüşleri bu tip kamplar çok önemlidir. Sezon sonuna kadar güçlü gidebilmek için fiziksel anlamda gücü depolamak için şiddetli, iyi antrenmanlar yapıyoruz" dedi ve ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydetti.



KALECİLERİMİZ İYİ



Galatasaray, Pazartesi günü Suudi Arabistan'da Türkiye saati ile 19:15'te Ettifaq ile karşılaşacak. Sakatlıkları nedeniyle Cenk, Eray ve Muslera kalede olmayacak. Muslera'nın görevi devralacak genç meslektaşları için yorumu ise şöyle:



"İki genç arkadaşımız var... Batu (Batuhan Ahmet Şen) daha önce de bizimle antrenmanlara çıkıyordu. Ahmet (Gül) de aramıza katıldı. İkisi de iyi ve potansiyelli kaleciler... Öğrenecek çok şeyleri var. Bizimle birlikte antrenman yapmaları onlar için büyük avantaj. Sakatlıklardan ötürü Suudi Arabistan'daki maçta Batu kalede olacak. Onun için önemli bir tecrübe..."



TÜM MAÇLARDA DİKKAT ŞART



Son olarak; sadece Konya ve Karabük maçlarına değil, sezonun tüm maçlarına motive olduklarını belirten Nando, "Bu iki maç da çok önemli. Zor maçlar. Bu maçları galibiyetle tamamlamak bize moral verecek. Ama iyi başlayıp sonrasında kötü sonuçlar da alabilirsiniz. Bu nedenle sadece bu iki maça değil tüm maçlarda en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi sonuçları alıp hedefimize ulaşmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı..