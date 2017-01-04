Muslera ile yola devam

04 Ocak 2017 17:44

Galatasaray iç transferde kadroda tutmak istediği isimlerle mukavele yenilemek için harekete geçti. Bu isimlerin başında da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera bulunuyor.

Sarı kırmızılılar, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın kontratını 2021 yılına kadar uzatmak için girişimlere başladı. Galatasaray’la 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muslera, kontratı sona erdiğinde 32 yaşında olacak.

Sarı kırmızılı takıma 2011'de gelen ve hem ortaya koyduğu futbol, hem de kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Muslera ile 3 yıl daha devam etmenin planlarını yapıyor.

Uruguaylı kalecinin de Galatasaray'da mutlu olduğu ve kalmak istediği belirtildi. Muslera'ya yıllık 3 milyon 575 bin avro garanti ücret ödeniyor.