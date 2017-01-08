Muslera hayali gerçek oldu

08 Ocak 2017 16:51

Isparta’da valilikte düzenlenen Halk Gününde 20 yaşındaki bedensel engelli Yunus Sarışahin, Vali Şehmus Günaydın’dan, hayranı olduğu kaleci Muslera ile görüşmek istediğini söyledi. Vali Günaydın, Yunus’un bu isteğinin yerine getirilmesi için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Günaydın’ın talimatıyla bedensel engelli Yunus Sarışahin, Antalya’da ligin ikinci yarısı için kamp hazırlıklarını sürdüren Galatasaraylı futbolcuların kaldığı otele götürüldü. Sarışahin, burada kaleci Muslera’nın yanı sıra Selçuk İnan, Hakan Balta, Semih Kaya, Sneijder ve Sabri Sarıoğlu gibi futbolcularla görüşüp hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarışahin, Vali Günaydın’a bu jestinden dolayı teşekkür ederek, hayatını en güzel gününü yaşadığını söyledi.