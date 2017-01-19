<script type="text/javascript"><!--

google_ad_client = "ca-pub-8929667634210480";

/* Fotospor_Sitegeneli_160*600_sag */

google_ad_slot = "3657955491";

google_ad_width = 160;

google_ad_height = 600;

//-->

</script>

<script type="text/javascript"

src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

</script>



19 Ocak 2017, Perşembe
> Basketbol > Muratbey Uşak deplasmanda yıkıldı

Muratbey Uşak deplasmanda yıkıldı

FIBA ŞAmpiyonlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak İtalya’da Varese’ye konuk oldu. Karşılaşmadan Varese 85-77 galip ayrıldı.


19 Ocak 2017 01:35

FIBA ŞAmpiyonlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak İtalya’da Varese’ye konuk oldu. Karşılaşmadan Varese 85-77 galip ayrıldı.

Salon: Varese Pala 2A
Hakemler: Radomir Vojinovic xx, Boris Krejc xx, Petar Obradovic xx
Varese: Johnson xxx 22, Anosike x 6, Maynor xx 11, Avromovic x 7 , Pelle xxx 17, Cavaliero xx 8, Kangur x 2, Ferrero x 3, Eyenga xx 9
Muratbey Uşak: Zach xxx 18, Mesut Ademoğlu x, Berent Kavaklıoğlu x 3, Berkay Candan xx 10, Harrison x 5, Freimanis xx 11, Vasiliauskas xxx 14, Hakan Demirel x 2, Görkem Sönmez x, McKissic xxx 14
1. Periyot: 24-17 (Varese lehine)
Devre: 45-37 (Varese lehine)
3. Periyot: 69-56 (Varese lehine)
5 Faul: Kangur (Varese)

Kaynak: İHA

Etiket: muratbey uşak sportif



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak!

Beşiktaş, Fenerbahçeli ismin oğlunu alacak!

Fatih Terim, Fernandao'yu istiyor

Fatih Terim, Fernandao'yu istiyor

Gomez gelsin! Demba Ba değil!

Gomez gelsin! Demba Ba değil!

Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı!

Galatasaray teklifini iki katına çıkarmalı!


Bruma'nın menajerinden şok
Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi
Beşiktaş, Jose Sosa'yı üstüne para alarak geri alacak!
Sosa yoksa Valbuena var
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Jackson Martinez misillemesi
Brezilya'da G.Saray şaşkınlığı

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Dick Advocaat bu yıldız için talimat verdi


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe herkes Sosa derken, Honda'yı mı alacak? Fenerbahçe herkes Sosa derken, Honda'yı mı alacak? - Milano'ya giden iki Fenerbahçeli yöneticinin Jose Sosa dı...
Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gelmek için avukatını dinledi Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gelmek için avukatını dinledi - Transferi yılına hikayesine dönen Mehmet Ekici konusunda ...
''Onu alacağıma Ekici, Fenerbahçe'ye bedavaya gitsin'' ''Onu alacağıma Ekici, Fenerbahçe'ye bedavaya gitsin'' - Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Mehmet Ekici'ni...
Aatıf, Trabzonspor'a bu kez evet diyecek Aatıf, Trabzonspor'a bu kez evet diyecek - Fenerbahçeli Aatıf, Adanaspor maçında gördüğü tepkinin ar...
Aaron Hunt'ı Trabzonspor'a Fenerbahçe getirecek Aaron Hunt'ı Trabzonspor'a Fenerbahçe getirecek - Mehmet Ekici'ye veda etmeye hazırlanan Trabzonspor, bu oy...
Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam şoku! Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam şoku! - Aytemiz Alanyaspor ile Ertuğrul Sağlam arasında son dakik...
Fenerbahçe'de deprem! Kadro dışı, para cezası... Fenerbahçe'de deprem! Kadro dışı, para cezası... - Fenerbahçe hafta sonunda Medipol Başakşehir'i konuk edece...
Lima'yı öneren menajere Aderlan Santos soruldu Lima'yı öneren menajere Aderlan Santos soruldu - Galatasaray'ın stoper listesine giren son isim Aderlan Sa...
Trabzonspor'da Josue sürprizi Trabzonspor'da Josue sürprizi - Galatasaray'da forma giyen Josue, menajeri aracılığıyla T...
Talisca: Ben forvet değilim Talisca: Ben forvet değilim - Beşiktaş'ın genç yıldızı Talisca, yönetime forvet transfe...