06 Ocak 2017, Cuma
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Murat Akın Göztepe'ye imzayı attı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, İsviçre'nin FC Wil takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.


06 Ocak 2017 16:24

TFF 1. Lig’in ilk yarısını zirvede tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Göztepe, İsviçre'nin FC Wil takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın'ı transfer etti. Kulüp, tecrübeli oyuncu ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. 2008 yılında Belçika'nın Beveren takımından Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Murat Akın, 2008-2016 yılları arasında 176'sı 1. Lig, 44'ü Süper Lig ve 26'sı Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 246 maçta görev alırken, bu 8 sezonun 7'sinde şampiyonluk sevinci yaşadı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncu kampta da çalışmalarına başladı.

Kaynak: İha


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