Mükemmel maç

17.Hafta mükemmel bir maçla açılış yaptı. Bursa da Bursa- Trabzon maçı özellikle ilk yarı müthiş geçti beklenen özlenen Trabzonspor' dan örnekler seyrettik. Sanıyorum ikinci devre Ersun hocanın istediği sertlikte ki takımı seyredeceğiz. Olcay transferi nokta transferlerden olmuş gözüktü sebebi Olcay' ın rakibi toplu topsuz bozma özelliği Ersun hocanın işine çok yarayacak. İkinci devrenin nerdeyse tamamını 10 kişi oynamalarına rağmen daha çok pozisyon bulan tarafta yine bordo mavili ekipti. Başlangıç çok iyi oldu bakalım devamı gelecek mi?

"ALTIN" DAN DA ÖTE

Galatasaray için kuşkusuz ikinci devreye iki deplasman maçıyla başlayacak olması şampiyonluk yarışının içinde olup olmama savaşı açısından çok önemliydi. Bu deplasmanların ilki Konya gibi dirençli bir takıma karşıydı ve 3 puan hayati önem arz ediyordu. Yeni transfer Rodriguez' in ilk maçında yaptığı asistle Sabri 5 yıl sonra golle buluştu ve "altın" dan da öte 3 puanı takımına kazandırdı. Sarı kırmızılılar ilk deplasmanı kazasız atlatmış oldu. Yarışın içindeler ve kovalamaca devam ediyor.

SUÇLU ADVOCAAT MI? AATIF MI?

Hemen başlığımızı açalım. Yine bir alt sıra takımına yine Kadıköy'de kaydedilen 2 puan var ortada. Bu maçta ki suçlu sadece Aatıf mı? Yoksa Aatıf'ı devre arası kampına götürmeyip, İstanbul da bırakıp ilk maçta şaşırtıcı bir kararla ilk 11' e alan ve seyircinin önüne atan Advocaat mı? kararı size bırakıyorum, benim tercihimi az çok anlamışsınızdır.

Galatasaray Konya' dan, Beşiktaş Ankara' dan 3 puanla dönerken Kadıköy'de ki bu anlamsız kadro ve değişikliklerle kaybedilen puanlar sonucu 17. Hafta sonunda 4. sıraya demir atan bir takım ortaya çıkmış oldu.

TALİSCA KARTAL'I ŞAMPİYON YAPAR!

Talisca'nın dönüşü zaten uçan Kara Kartal'ı daha da yükseklere uçuracaktır. Attığı gol yine bize efsane Brezilya'lı Rivaldo'yu hatırlattı. O kadar güzel ve isabetli plaseydi ki izlemeye doyamadık. Zor şartlarda oynanan ve belki de ligin en zor deplasmanından (özellikle de bu aylarda) alınan 3 puan tıpkı Galatasaray'ın 3 puanı gibi hayati önemdeydi. Siyah beyazlılar eğer Başakşehir' den liderlik koltuğunu alırsa bir daha bırakmaz şimdiden söylüyorum. Bakalım ligimizin yenilmeyen tek takımı Başakşehir buna müsaade edecek mi? Ama iki takım içinde şunu söyleyebilirim Başakşehir için Emre Belözoğlu, Beşiktaş için de Talisca şampiyonluk yarışı için çok ama çok önemli.

LİDER TAM GAZ

Başakşehir mükemmel futbolunu 5 golle süsledi. Lider için fazla söze gerek yok kısa ve net şunu söyleyebilirim öne geçtikleri dakikadan sonra o kadar tehlikeli oluyorlar ki bir anda maç dörde beşe gidiyor. Emre'nin maestroluğunda bizim haftalar önce "Başakşehir şampiyon olabilir" başlıklı yazımızı artık herkes konuşmaya başladı, bakalım neler olacak!

HAFTANIN DEĞERLENDİRMELERİ

- Haftanın golü; Latovlevici (Karabükspor)

-Haftanın futbolcusu; Kaleci İtandje (Adanaspor)

-Haftanın takımı; Trabzonspor.

Allah'a emanet olun.