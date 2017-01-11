Müjde baba Lens'ten

11 Ocak 2017 10:46

Fenerbahçe, Sunderland takımından kiraladığı ve bonservisini almak istediği Jeremain Lens için babasından müjde gibi açıklamalar geldi. Hollandalı oyuncunun babası, oğlunun Fenerbahçe'de kalması için bizzat Sunderland Teknik Direktörü David Moyes ile görüşeceğini açıkladı... Sunderland Echo'da yer alan habere göre; Jeremain Lens'in babası, David Moyes'u oğlunun Fenerbahçe'de kalması için ikna etmeye uğraşacak.

TAKAS DA GÜNDEMDE!..

Haberde ayrıca "Teyit edilmeyen bilgilere göre; Fenerbahçe, Lens için Sunderland'e takasta Emenike ve van der Wiel'i önerdi" ifadelerine yer verildi.