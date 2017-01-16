16 Ocak 2017, Pazartesi
> Trabzonspor > Muharrem Usta'dan Mehmet'e: Senin için Beşiktaş'la anlaştık

Muharrem Usta'dan Mehmet'e: Senin için Beşiktaş'la anlaştık

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Pazartesi gününe kadar izinli olan Mehmet Ekici'yle İstanbul'da bir araya geldi...


16 Ocak 2017 08:34

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Pazartesi gününe kadar izinli olan Mehmet Ekici'yle İstanbul'da bir araya geldi...

Muharrem Usta gurbetçi oyuncuya, ''Beşiktaş'la senin için anlaştık. İstanbul'da oynamak istiyorsan, Beşiktaş'a gitmelisin. Fenerbahçe seni Beşiktaş kadar çok istemiş olsaydı, gereken fedakarlığı yapardı'' dedi.
Ekici ise, ''Beşiktaş'ta forma bulma şansım çok az. O bölgede çok oyuncuları var. Fenerbahçe'ye gidersem direkt oynayacağım. Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum'' sözlerini tekrarladı. Usta ise, ''son sözüm hem bizim hem de kendinin için Beşiktaş'a gitmen. Karar senin'' diyerek kestirip attı.

Yıldırım, Ekici'yi almak için Usta'ya el uzatacak

Trabzonspor ile Beşiktaş Mehmet Ekici konusunda anlaşmaya varırken, bugün sürpriz bir görüşme daha olacak. Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici ve avukatı Huep ile birlikte Ali Yıldırım'la bir araya gelecek. Ekici ve avukatı Fenerbahçe'ye imza atmak için hazır. Fakat Başkan Aziz Yıldırım zaten gergin olan ilişkilerin daha da gerilmemesi için Trabzonspor'un rızası olmadan bu transferi bitirmek istemiyor. Bu yüzden Yıldırım'ın bizzat Muharrem Usta'yı arayarak işi bitireceği bildirildi. Daha önce Usta'nın yakınları, ''Aziz Yıldırım'ın bir adımı Ekici transferini bitirmeye yeter'' sözlerini kullanmıştı. Usta, Ekici için şu ana kadar Fenerbahçe'den Ali Yıldırım'la transfer görüşmelerinde bulundu.

Kaynak: Fotospor

Etiket: muharrem usta, trabzonspor


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Tolgay menajerinden kendisine takım bulmasını istedi

Tolgay menajerinden kendisine takım bulmasını istedi

Fikret Orman, Gomez'le anlaştı iddiası

Fikret Orman, Gomez'le anlaştı iddiası

Mehmet Ekici'ye 2 milyon 250 bin Euro dedikodusu karıştırdı

Mehmet Ekici'ye 2 milyon 250 bin Euro dedikodusu karıştırdı

Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a sert yanıt!

Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a sert yanıt!


Podolski'ye yeni ev bakılıyor
Babası onayladı! Galatasaraylı oluyor!
Sneijder'in yerini alacak isim belli oldu
Pato'ya bir ayda 5 milyon Euro zam geldi
Demba Ba garanti verdi
Sabri Sarıoğlu altın çağını yaşıyor

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Hamit Altıntop'un yeni adresi çok şaşırtacak


EN ÇOK OKUNANLAR
Burak Yılmaz geri dönüyor Burak Yılmaz geri dönüyor - Beşiktaş gibi forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da...
Mehmet Ekici'ye 2 milyon 250 bin Euro dedikodusu karıştırdı Mehmet Ekici'ye 2 milyon 250 bin Euro dedikodusu karıştırdı - Beşiktaş'ta Mehmet Ekici'ye yapılan transfer teklifi takı...
Babası onayladı! Galatasaraylı oluyor! Babası onayladı! Galatasaraylı oluyor! - Adı Galatasaray'la anılan Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan...
Olcay tamam! Sırada Rhodolfo ve Veli var Olcay tamam! Sırada Rhodolfo ve Veli var - Beşiktaş, Olcay Şahan'ı 200 bin Euro'ya Trabzonspor'a gön...
Demba Ba garanti verdi Demba Ba garanti verdi - Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba, sakatlığı konusunda ga...
Pato'ya bir ayda 5 milyon Euro zam geldi Pato'ya bir ayda 5 milyon Euro zam geldi - Villarreal'in Brezilyalı golcü Pato'ya zam yapması Galata...
Sneijder'in yerini alacak isim belli oldu Sneijder'in yerini alacak isim belli oldu - Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, Türkiy...
Fikret Orman, Gomez'le anlaştı iddiası Fikret Orman, Gomez'le anlaştı iddiası - Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, gelecek sezon için Mario...
Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a sert yanıt! Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a sert yanıt! - Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı yaptığı açıklamalara Ahme...
Muharrem Usta'dan Mehmet'e: Senin için Beşiktaş'la anlaştık Muharrem Usta'dan Mehmet'e: Senin için Beşiktaş'la anlaştık - Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Pazartesi gününe kadar...