Muharrem Usta'dan Mehmet'e: Senin için Beşiktaş'la anlaştık

16 Ocak 2017 08:34

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Pazartesi gününe kadar izinli olan Mehmet Ekici'yle İstanbul'da bir araya geldi...

Muharrem Usta gurbetçi oyuncuya, ''Beşiktaş'la senin için anlaştık. İstanbul'da oynamak istiyorsan, Beşiktaş'a gitmelisin. Fenerbahçe seni Beşiktaş kadar çok istemiş olsaydı, gereken fedakarlığı yapardı'' dedi.

Ekici ise, ''Beşiktaş'ta forma bulma şansım çok az. O bölgede çok oyuncuları var. Fenerbahçe'ye gidersem direkt oynayacağım. Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum'' sözlerini tekrarladı. Usta ise, ''son sözüm hem bizim hem de kendinin için Beşiktaş'a gitmen. Karar senin'' diyerek kestirip attı.

Yıldırım, Ekici'yi almak için Usta'ya el uzatacak

Trabzonspor ile Beşiktaş Mehmet Ekici konusunda anlaşmaya varırken, bugün sürpriz bir görüşme daha olacak. Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici ve avukatı Huep ile birlikte Ali Yıldırım'la bir araya gelecek. Ekici ve avukatı Fenerbahçe'ye imza atmak için hazır. Fakat Başkan Aziz Yıldırım zaten gergin olan ilişkilerin daha da gerilmemesi için Trabzonspor'un rızası olmadan bu transferi bitirmek istemiyor. Bu yüzden Yıldırım'ın bizzat Muharrem Usta'yı arayarak işi bitireceği bildirildi. Daha önce Usta'nın yakınları, ''Aziz Yıldırım'ın bir adımı Ekici transferini bitirmeye yeter'' sözlerini kullanmıştı. Usta, Ekici için şu ana kadar Fenerbahçe'den Ali Yıldırım'la transfer görüşmelerinde bulundu.