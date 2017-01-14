14 Ocak 2017, Cumartesi
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Muharrem Usta'dan Mehmet Ekici'ye şok suçlama!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirten Usta, kendi açılarından Beşiktaş'a daha yakın olduğunu söyledi.


14 Ocak 2017 11:47

Mehmet Ekici ile bir araya gelerek transferi ile ilgili konuştuklarını söyleyen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Ekici transferi büyük camialar arasında sorun yaratacak bir olaya dönüşmemeli. Mehmet ile bir araya geldik. Kendisine transferde önceliklerinin ne olduğunu sordum. Mehmet bize İstanbul’da futbol oynamak istediğini, önceliğinin de sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olduğunu ifade etti. Ben de ona Trabzonspor menfaatlerini de gözeterek transfere yön vereceğimi söyledim.

“MEHMET BENİ DİNLEMEDİ”

Mehmet’e ‘Fenerbahçe ile aramızda bazı sorunlar var. Yeni bir gerilimin fitilini ateşleme’ dedim. Ancak Mehmet bu süreçte kulüpten izin almadan bir takım demeçler verdi. Bu demeçleri göz önüne alarak hocamızdan Mehmet’i Bursaspor maçında kadro dışı bırakmasını talep ettim. Mehmet benim isteğimle bu maçta kadro dışı kaldı.Yarın (Bugün) İstanbul’da onunla tekrar bir araya geleceğim.

Bu transferde önceliğimiz birinci olarak Mehmet’in isteği, ikinci olarak ise Trabzonspor’un menfaatleri. Ben Mehmet’e ‘Menajerleri bir tarafa bırak, bu transferi bizzat ben üstleneceğim’ dedim ama buna rağmen kendisi bir takım demeçlerde buludu. Camialar arasında sorun yaratacak bu açıklamalara asla izin vermem.

“TRABZON’DA DA KALABİLİR”

Trabzonspor menfaatleri göz önüne alınırsa Mehmet Ekici transferi bizim açımızdan Beşiktaş’a çok daha yakın görünüyor. Ancak Mehmet sezon sonuna kadar Trabzon’da da kalabilir. Bunu önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmeler belirleyecek.

Bizim Trabzonspor olarak önceliğimiz camialar arasında sorun yaratmadan tranfseri çözmek ve kulüpler arasında yeni bir gerilim yaratmanın önüne geçmek."

Kaynak: Hürriyet

Etiket: Trabzonspor, Muharrem Usta, Mehmet Ekici, Mehmet Ekici haberleri


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