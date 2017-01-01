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Muharrem Usta, o tweet'i sildi!

Trabzonspor başkanı Muharrem Usta, yeni yılla ilgili attığı bir tweet'i bir süre sonra yanlış anlaşılma durumu dolayısıyla sildi.


01 Ocak 2017 18:34


Süper Lig'de kâbus gibi bir ilk yarı geçiren ve son maçında kendi sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybederek 2016 yılını mağlubiyetle kapayan Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, 2016 yılıyla ilgili bir tweet attı ancak yanlış anlaşılma ihtimali sebebiyle bu tweet'i bir süre sonra silmek zorunda kaldı.

"En çilelisi..."

Yeni yılla ilgili tweet'inde "50 yılın en çilelisi bize mi denk gelecekti. Ömrümden yılları çaldında gittin 2016. En içten dileklerimle... Herkese iyi yıllar" dilerim diyen Muharrem Usta, bir süre sonra Trabzonspor başkanlığı makamına "çileli" yorumunu yaptığı için tweet'i sildi.

Nevzat Aydın da sildi!

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Nevzat Aydın da İstanbul'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili "Memlekette terör cirit atıyor. Göstermelik de olsa bir yetkili istifa etmez mi arkadaş" yazdı ancak daha sonra tepkilerden ötürü o da tweet'ini sildi.

Etiket: muharrem usta, trabzonspor



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