30 Aralık 2016 00:15

Uzun süredir Eduardo Vargas ile ilgilenen sarı-kırmızılı yönetimin Trabzonspor'la temas kurduğu ve Muhammed Demir'i istediği bildirildi. Daha önce de gündeme gelen ve Trabzonspor'da tutunamayan Muhammed için iki kulüp arasında bir dizi görüşmelerin gerçekleştiği bildirildi.

Bizzat Başkan Dursun Özbek tarafından yönetilen görüşmelerde Muhammed için önemli mesafe kaydedildiği bildirildi. Özbek'in Muhammed için Chedjou artı bir miktarda para önerdiği bildirildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile iyi ilişkileri bulunan Özbek'in bu transferi bitirmeye yakın olduğu da bildirildi.